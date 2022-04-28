國民黨立委林奕華周一在立院教育文化委員會質詢華視前代理總經理陳雅琳，出國專訪駐美代表蕭美琴與駐德代表謝志偉是不是用僑委會1200萬預算？陳雅琳當時稱華視有自己編預算。不過今天僑委會副委員長呂元榮坦言，這都是標案一部份，且華視當初提建議書就說要採訪這兩人。

林奕華踢爆華視拿僑委會1200萬標案，專訪謝志偉跟蕭美琴之後還打上「獨家」，且都沒註明是廣告。陳雅琳周一在立院答詢時稱華視有編列預算，都是用華視預算在執行這案子，屢行標案期間遇到國際重大新聞，身為新聞人還是要採訪。林奕華則痛批，不能拿政府的錢去「順便」做妳的獨家。

林奕華今天再度到交通委員會質詢此事，華視到歐美專訪駐外代表，是不是標案一部份？呂元榮坦言，都是標案的一部份，華視當初提的服務建議書都有提出來。僑委會也表示，在建議書裡面就有提到要訪問謝志偉跟蕭美琴。

呂元榮也指出，標案內容是委託華視製作僑胞對台灣貢獻內容，駐外使節訪問的部分，主要是希望他們就僑胞在國外的貢獻，來做引言，「並不是去採訪他」，採訪內容跟標案是兩回事。

林奕華批評公廣集團根本在帶頭違法，違反《廣電法》跟《公共電視法》，明明是標案一部份，卻在新聞時段做成「獨家」，周一還說是用華視的錢，結果就是在用這標案的錢。這等於拿僑委會前做自己獨家，這種心態不會讓台灣進步，會讓媒體環境更墮落。

林奕華表示，華視當初在標此案時，勢必會提計畫書說明如何使用預算，其中應該也會有餐旅費等，華視若最後自己認帳，要自己吞下這些餐旅費等，那就要從1200萬中扣掉這些預算，不能表面說要自己出錢，最後還是1200萬全拿，那還不是一樣僑委會出錢，這案子後續預算如何結清，她還會持續追蹤，僑委會不要被當「盤子」了還不知道。