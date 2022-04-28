為簡化確診通報及居隔單開立流程，「確診者自主回報系統」預計5月1日上線。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「我們試著讓事情越簡單、迅速，能夠確實保障大家權益」，希望在一通電話、一通簡訊之間完成，減輕衛生人員負擔。

指揮中心發言人莊人祥說明，當民眾到醫院去採檢PCR，可透過採檢院所更新目前手機號碼，以此作為簡訊及聯繫管道，一但PCR採檢陽性，系統會自動傳送簡訊到該號碼，裡面會提供一次性連結，每個人都是獨一無二的，按下去之後會引導民眾填寫相關問卷。

莊人祥指出，問卷中會詢問是否有懷孕、洗腎等高風險因子，幫助衛生局研判，也會詢問就讀學校、任職公司主要聯絡人是誰，以及同住家人資本資料，填寫這些資訊之後，學校或公司聯絡人也會收到簡訊，請他填寫後續相關密切接觸者，以自主回報方式節省疫調時間，如果資料都正確，就會自動發電子隔離單等相關措施。

陳時中補充說明，如果確診會接到電話，最主要是確定是你本人，再把相關資料傳輸給你；電話正確性越高，相關衛生人員負荷就越輕，讓衛生單位很快可以就輕症分流原則做後續處理，在一通電話、一通簡訊之間就能完成，我們試著讓事情能夠做得越簡單迅速，能夠確實保障大家權益。