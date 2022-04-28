由韓國遊戲公司Kakao Games發行及其營運合作夥伴 Glohow在台營運、LionHeart Studio研發團隊打造的跨平台MMORPG遊戲大作《奧丁：神叛》， 於 4月 28日（四）進行全服例行維護後，正式推出全新自由大規模戰鬥系統「決鬥場」等豐富更新內容。

除此之外，「紀念決鬥場開放！七日簽到」、「決鬥的碎片交換活動」與「消費鑽石回饋活動」也將同新系統的開放一同登場，準備前往挑戰並在決鬥戰場上證明你強大的力量吧！

玩家可在維護更新後登入遊戲，即刻享受全新「決鬥場」功能。 此功能是讓玩家可以在沒有PK懲處的限定空間內，自由地與其他玩家們挑戰彼此實力的內容！

（可以透過『選項 - 戰鬥 - 決鬥場』進入系統）

【決鬥場系統】說明

- 可以透過決鬥場的設定，調整進入的戰鬥力門檻，以及決鬥人數

- 決鬥室可以設定密碼，讓指定的戰士進入一起決鬥

- 決鬥室可以選擇不同的陣營，進入後開始戰鬥

【紀念決鬥場開放！七日簽到】- 04/28 維護後 ～ 05/19 04:00

活動詳情

- 在簽到時間刷新登入後，可以獲得每日簽到獎勵

- 每一伺服器均可簽到一次

- 活動結束後無法領取獎勵

【紀念決鬥場開放！七日簽到】

- 活動期間內簽到1天即可獲得

活動期間內簽到1天即可獲得

【決鬥的碎片交換活動】- 04/28 維護後 〜 05/19 04:00

活動詳情

- 用在地圖上可獲得的決鬥碎片交換獎勵

- 若直接出售碎片，一個碎片為1,000金幣

- 徽章，碎片及兌換活動均有時效 （4/28 08：00 〜 5/26 04:00）

【決鬥的碎片交換活動】

收集道具

【消費鑽石回饋活動】- 04/28 維護後 〜 05/04 04:00

活動詳情

- 根據鑽石消費追加獎勵

- 不包含交易所購買、交易所手續費

【消費鑽石回饋活動】

《奧丁：神叛》官方表示：玩家可透過官方網站的活動公告，隨時確認每週維護的日程及其活動詳細內容，就讓我們攜手努力創造神等級的遊戲環境吧！

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