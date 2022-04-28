瑞儀(6176)今天召開法說會公布第一季財報，在NB需求仍旺，帶動NB背光模組出貨增加，呈現淡季不淡，單季營收144億元，季減4.7％，年增2.2％，營業毛利26億元，毛利率18.22％，且匯兌收益達6.5億元挹注，稅後淨利接近21億元，年增25％，單季獲利創下同期新高，也是歷史次高表現，每股稅後盈餘為4.47元。

瑞儀2021年營收569億元，年增1.5％，因宅經濟趨勢成長，使得PC、TB及NB出貨量顯著增加，瑞儀將主力配置於較具競爭力的產品線，於下半年已不再出貨電視及手機量，轉為生產利基產品；而毛利率18.55％，較2020年19.03％略降0.48個百分點，主要受到大陸基本工資調漲及用人招募費用增加等影響，雖未能延續毛利率近5年的成長趨勢，但18.55％仍為瑞儀上市以來的次高表現，每股稅後盈餘11.16元，連續4年賺超過一個股本。

今年NB市場需求仍持續成長，雖以往第一季為傳統淡季，但瑞儀淡季不淡，第一季每股稅後盈餘衝上4.47元，創歷年同期新高。

在車載產品方面，瑞儀與策略夥伴合作開發車載產品，耕耘多年已通過面板客戶及車廠客戶認證，成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命周期長，量產後營收貢獻穩定且利潤佳，可望成為瑞儀繼TB、NB後的另一利基型產品。2021年度車載產品出貨量年增超過6成，因基期低，瑞儀預估2022年車載產品出貨量可望維持雙位數年增率，車載產品對營收占比亦將上揚。

整體而言，瑞儀主要客戶在2022年延續推出新款TB、NB、PC等銷售策略，持續配合客戶開發及持續深化新技術；並考量市場趨勢及公司利基，瑞儀已將產能配置於高競爭力、高毛利的產品項目，再加上車載產品業績逐漸展現，都將支撐2022年營收動能。