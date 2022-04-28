苗栗苑裡限定「抹茶海岸」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡海岸線生態豐富，近年苑裡鎮公所與執行團隊中州科技大學共同籌劃推動，打造苑裡出水社區季節限定的「抹茶海岸」形象。苗栗縣長徐耀昌28日受邀參加宣傳記者會，期待在各界的合作下，把抹茶海岸成為重要觀光據點，並串聯竹南、頭份、後龍、通霄等海線鄉鎮景點特色，提升沿海觀光發展。

苑裡鎮公所執行「抹茶灣麗」計畫納入地方創生民間力量與專家學者，增強灣麗海岸導覽能量與推動海洋文化地方創生。

今年抹茶灣麗計畫重點在於出水社區的「抹茶海岸」，由於抹茶石礫的出現時機牽涉季節與潮汐時間，苑裡鎮公所並以抹茶出現的日期與時間點，依據潮汐時間進行運算推定「抹茶指數」，於每月公布在公所官方臉書粉絲專頁，方便遊客安排旅程，拍下絕美照片與留下難忘回憶，避免撲空。

苗栗縣長徐耀昌、議員張顧礫、徐永煌、陳品安團隊助理等人今天出席灣麗抹茶指數發布記者會，現場籌畫「大灣與小麗」的歐式婚禮，由龍德家商學生扮演新人為活動揭開序幕，縣長徐耀昌與苑裡鎮長劉秋東頒發感謝狀，向協力單位致意，感謝各單位齊心為觀光發展以及在地生態保存努力。隨後，苑裡在地書法名家張連香將親自揮毫的金農體「抹茶灣麗」墨寶致贈給苑裡鎮公所留念。

縣長徐耀昌表示，灣麗抹茶海岸只有退潮時才能見亮點，是苑裡獨有的特色，也將成為觀光重要據點；另外苑裡還有苑港漁港等景點與豐富文化，除了山線鐵道自行車以外，將把海線的頭份、竹南、後龍、通霄、苑裡等鄉鎮市串聯在一起，搭配白沙屯拱天宮宗教的無形文化資產，吸引各地遊客造訪踏青旅遊。

他強調，18鄉鎮市各有獨特文化與風光景緻，在各界協助下，苗栗推廣觀光有成，清明連續假期住房率高達7成，在全國名列前茅，希望在各級民意代表的支持與合作下，攜手打造幸福苗栗。

苑裡鎮長劉秋東指出，藺草編織與慢活悠閒的經典小鎮時光已眾所皆知，海濱地區雖僅有短短4公里，但同時擁有沙灘、漁港、海堤、拱橋、防風林及出海口的豐富親海生態，再加上抹茶海岸的加持，相信會是下一波旅遊新秘境，歡迎大家來苑裡賞抹茶，遊沙灘，買藺編。