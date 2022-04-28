搶母親節商機，晶華國際酒店集團旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅，集結台北西門館、宜蘭礁溪館、花蓮中正館、高雄站前館和台南十鼓館等全台5個據點，5月2日至31日推出為期一整個月的「花漾媽咪」優惠住房專案，入住即贈各項獨家好禮，包含無負擔的Double Veggie蔬食百匯晚餐、網美最愛的洗髮體驗、以及專業足底指壓按摩等，讓媽咪享受花漾（young）年華時光，並祝福永遠青春美麗，以捷絲旅台北西門館為例，精緻雙人房最低2,000元起，官網訂房加購高鐵車票再享全台最低65折優惠。

位於北台灣，鄰近潮流重鎮西門町的捷絲旅台北西門館，活動期間為媽咪準備了精緻雙人房每房2,000元起。熱門近郊風景區捷絲旅宜蘭礁溪館，則推薦日式溫泉雙人房每房3420元起，依房型人數提供自助式早餐。兩館皆與小金鈴花藝合作，贈送房客時下最流行的索拉康乃馨花禮，以樹皮製成的花朵，可依個人喜好滴精油或噴香氛，象徵對媽咪永不凋零的愛。

捷絲旅台北西門館與宜蘭礁溪館也與在地名店合作，加贈房客網美最愛的沙龍洗髮體驗，每房贈送兩組，含頭部按摩及專業吹整，為媽咪打造亮麗髮型後，回到飯店由專人服務全家福合照，幸福亮麗歡度母親節。此外，母親節當周也特別加碼，凡5月6日至8日入住者可享延遲退房至中午12點，每房再加贈免費迎賓Mini Bar。

擁有壯闊山海美景的捷絲旅花蓮中正館，即日起至5月31日，二人同行，精緻客房每房2,980元起，依房型人數提供自助式健康早餐，寵愛媽咪免費享受足底指壓按摩，讓媽咪好好鬆一下，慰勞平日辛勞。特別贈送好日子紀念照含幸福相框乙組、捷絲旅設計花漾提袋，及來自花蓮在地奇萊部落特色玉米棒，全家人擁有滿滿幸福旅行回憶。

南台灣擁有絕佳地理位置的捷絲旅高雄站前館，即日起至5月31日，大方推出一泊二食住房優惠，二人成行，免費升等行政商務客房每房2880元起，含自助式健康早餐，每房依人數加贈Double Veggie蔬食百匯自助式晚餐，位於飯店2樓的Double Veggie是以異國烹飪手法呈現的蔬食吃到飽餐廳，提供一百多道創意蔬食料理，媽咪可盡情享受美味大餐之際，吃的自然健康無負擔。

去年年中全新開幕的捷絲旅台南十鼓館則與奇美食品幸福工廠攜手歡慶母親節，即日起推出「Just Bake烘培幸福」優惠住房專案，入住鼓韻或鼓悅雙人房每晚3,200元+10％起，除贈送翌日兩客早餐外，另贈包含手作DIY體驗的奇美食品幸福工廠套票，探索奇美食品打造幸福美味的故事外，還可親手製作鳳梨酥、杯子蛋糕或餅乾等點心，感受從無到有的滿滿成就，為假期增添快樂回憶，5月的週一至週四入住再享房型升等禮遇。