砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第一季獲利為7.86億元，年減28％、季減53％，每股盈餘（EPS）為2.08元，較去年同期的2.72元衰退，主要受中國智慧型手機終端庫存調整衝擊，產能利用率自去年第四季的100％，大幅下滑至約70％所致。
展望第二季，總管理服務處總經理陳舜平表示，單季營收預計季減（high-single digit百分比（約7～9％），估毛利率約high-twenties至low-thirties（約27～33％）區間水準。
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）第一季獲利為7.86億元，年減28％、季減53％，每股盈餘（EPS）為2.08元，較去年同期的2.72元衰退，主要受中國智慧型手機終端庫存調整衝擊，產能利用率自去年第四季的100％，大幅下滑至約70％所致。
展望第二季，總管理服務處總經理陳舜平表示，單季營收預計季減（high-single digit百分比（約7～9％），估毛利率約high-twenties至low-thirties（約27～33％）區間水準。
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