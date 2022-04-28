疫情升溫，為讓消費者在家也能安心享用飯店餐廳級的母親節大餐，意舍酒店松山館、中山館，以及西門町館三館自4月29日至5月8日推出「外帶自取母親節大餐定價9折優惠」，外帶餐點與內用大餐同步美味。

台北松山意舍酒店Que原木燒烤餐廳的「寵愛媽媽四人分享餐」定價6,880元，有波士頓活龍蝦、原木燒烤牛豬羊大拼盤、前菜、現烤時蔬盤、廣島牡蠣沙拉，套餐內容豪邁大氣，再贈送母親節限定的「草莓香草奶油蛋糕」，以香草磅蛋糕為主體，再加入大量新鮮莓果，口感綿密，表面以奶油霜漸層抹面，粉嫩動人，絕對能討媽媽的歡心，單預購蛋糕680元，四月底前預訂享9折優惠。

台北中山意舍酒店Buttermilk摩登美式餐廳在今年的母親節大餐中，翻玩名菜，夢幻的餐點陣容定價5280元。主廚以「香烤鮭魚威靈頓」為大餐主角，先將鮭魚煎過後仔細去皮，把蘑菇泥、海苔、醃料一層一層如禮物般包覆，最後再包進網狀麵皮中進烤箱，口感層次豐富！套餐內容還有原木燒烤美國安格斯T-骨牛排18oz、Buttermilk餐廳最受歡迎的美國阿嬤秘方炸雞以及多道配菜、沙拉、飲品，另外再附贈母親節「莓麗佳人」慕斯蛋糕」，以水蜜桃果片、白桃果凍加上覆盆莓奶餡，再撒上新鮮玫瑰花瓣，酸甜口感細緻綿密，另有單顆5吋售價580元。

台北西門町意舍酒店推出的母親節大餐四人分享餐3,600元，可品嘗到「美國Prime紐約客牛排14oz」搭配主廚自製的松露紅酒醬汁，主廚特別為媽媽準備的「新奧爾良紙包海鮮」，將透抽、鱸魚、蛤犡、鮮蝦包入紙中，以蒸烤方式帶出原始鮮美滋味，醬汁更是鮮味爆表，還有好看又好吃的明太子鮭魚卵義大利麵、沙拉及飲品，套餐內容豐盛。訂購母親節大餐，吃吧另再贈送手工的「水蜜桃覆盆子慕斯蛋糕」，充滿果香的慕斯蛋糕，層次多元，單顆5吋另售680元，贈送給其他女性長輩也十分適合。

母親節是一年之中家人團聚的重要時刻，趁著感恩時節陪伴媽媽吃一頓大餐，歡度美好時刻。意舍酒店三館皆位在捷運站附近，選擇外帶美食佳餚既安心又方便。