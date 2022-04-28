為刺激消費並鼓勵留在當地過「五一」假期，深圳發出過節大禮包，宣佈從28日起，將通過美團、京東平台陸續向在深市民發放4億元（人民幣，下同）購物消費券、6000萬元餐飲消費券、1000萬元文體旅遊消費券、3000萬元數字人民幣紅包，更好地滿足市民購物、美食、旅遊等多元消費需求。

另外也看到廣東其他城市發出類似政策，例如佛山南海區將從5月到8月擬分8批次發放共1000萬元文旅消費券，推動文旅市場復甦，激發大灣區遊客消費潛力；稍早27日江門市住建局也聯合其他部門主辦夏季促消費活動，為期2個月，推出包含9000套、總價值3700萬元的購房消費大禮包。

根據《21世紀經濟報導》指出，深圳之前發佈的惠企紓困30條中提出，將安排5億元資金發放消費券，帶動形成消費熱點。深圳市商務局負責人表示，為著力推進疫情防控和經濟社會發展雙統籌，此次發放消費券是希望做好疫情防控的同時，促進各類消費有序恢復。

據了解，深圳市商務局、市工業和資訊化局通過京東平台發放4億元購物消費券，為深圳消費者打造優惠專區，品類涵蓋消費電子、服裝服飾、黃金珠寶等，華為、榮耀、大疆、創維、康佳等品牌旗下的多款熱門商品參與其中。

同時也透過美團平台推出美食和文體旅遊消費券，種類包括餐飲內用、餐飲外賣、景區門票、酒店民宿、健身行業等，吃喝玩樂全覆蓋。

據了解，深圳此次消費券將分4輪進行發放，時間從4月28日起至7月10日。美團開始時間為4月28日、5月5日、5月12日、5月19日的中午12點，每輪發放將持續1周時間。京東平台開始時間為5月1日、5月17日、5月28日、6月30日的上午10點，每種面額消費券同一用戶每日限領一次，單日最高可領2050元，消費券僅限當天有效。