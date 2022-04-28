看好台灣精品音響市場，Focal Powered By Naim在臺灣的第一間旗艦店，即將在臺北迪化街落成。Focal的經典款單品，以及最適合的賞聆環境，即將啟動試營運，6月正式開幕，歡迎聽友前來共襄盛舉，享受最極致的音響品聆體驗。

來自法國的Focal，一直以領先世界的音響體驗聞名國際，Focal-JM lab揚聲器從零組件模具，單體鋁合金支架，音盆，線圈，中低音一直到磁鐵，全部自己生產，其核心價值是基於技術、機械、高端材料與設計的統一。

Focal表示，大稻埕曾是臺北最繁華的貿易區，街屋建築中西交織，現代與傳統相互輝映，繁盛一時，過往風華如今蛻變為極具深厚底蘊的風貌，百年時光流轉，傳承至今成為人文與藝術薈萃之地。

Focal Powered By Naim臺灣第一旗艦店選擇在此落腳，不僅是認同大稻埕的藝文氛圍，更歡迎喜愛音樂與大稻埕風情的同好，一同來此用聲音體驗生活的美好，細品音樂與歷史的磅礡之美，期待能在這個融合過去與現代，具有文化與歷史意義的區域，提供音響界同好更加耳目一新的優質體驗。

法國製造，但價格合理，Focal的優質亞麻纖維製成的單體功不可沒，F 單體的特點是聲音自然、音染低、中頻音域豐富且低音更緊湊。

亞麻單體採用優質亞麻製成，其中包含兩層很薄的玻璃纖維，玻璃纖維是中空的，而且彈力很低，這使其在增強複合三明治結構的抗撓剛性方面成為理想的材料。而且，它可以由無編織的大直徑線束製成，因此能產生複合三明治所需的厚度。

複合三明治技術對由單體產生的聲音的中立性產生了很大的影響，這始終是Focal的標準，透過Utopia和K2 Power系列的複合三明治技術中，獲得寶貴的專業技術與經驗，讓Focal有能力開發出一款革命性的亞麻纖維單體，並為Focal的揚聲器單體提供原創設計。