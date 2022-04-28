社區篩檢站

中央28日公布新竹縣新增115例本土確診案例，57位男性和58位女性皆為輕症或無症狀，年齡分布4到93歲，12歲以下12人，65歲以上2人，多數為青壯年，無症狀者50人，約佔4成多，累計居家照護376人，居家隔離為636人。

115例的地區分布為竹北市53例、竹東鎮10例、湖口鄉16例、新豐鄉9例、新埔鎮12例、關西鎮9例、芎林鄉3例、峨眉鄉1例、寶山2例，分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

縣府指出，新竹縣防疫關懷包配合中央確診者防疫規定調整重點，確診居家照護者在家10天期間，無需採檢，因此自今日起居家照護防疫關懷包不提供快篩試劑。

配合中央縮短居家隔離天數為3＋4天，居家隔離者快篩試劑將由轄區衛生所提供5劑，放入防疫關懷包內。至於居家檢疫者部分，其在入境時即會提供快篩試劑，因此防疫關懷包內也不提供。

衛生局提醒民眾，並非每個人都需要快篩，非特殊高風險族群民眾、沒有呼吸道症狀的民眾是不用快篩的。

需要快篩的族群包含，確診個案的密切接觸者，亦即居家隔離者要按規定快篩。被通知匡列為自主健康管理或加強版自我健康監測者，在監測期間有呼吸道症狀時。其他可能與接觸者接觸或高風險場所時。

新竹縣社區篩檢站28到30日下午6時到9時，分別在大安醫院急診室外、北榮新竹分院急診室外提供篩檢服務。