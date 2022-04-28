新北啟動「自填疫調」系統。（新北市衛生局提供）

新北今新增4552例確診，新北市衛生局長陳潤秋說，今天確診個案4552例，疫調上面無法一一用電話詢問，因此今也啟動「自填疫調」系統，衛生局會下載今天確診個案名單，會送出簡訊給確診民眾，可連結到衛生局網站或提供的QRcode，作自主填報問卷，填報同住家人與電話，才能後續才能產生居隔通知書，還有通知職場或學校的聯絡電話，之後再能簡訊告知職場與學校，進行後續的自主應變，今發出3800封簡訊，已有2000人完成線上填寫。

新北長侯友宜表示，今起快篩試劑實名制上路，新北有 892間社區藥局、362藥劑師幫忙送藥，光快篩試劑預計今要發出7萬份。

陳潤秋進一步說明，居家照護第三階段今全面啟動，新北市跟藥師公會一起照顧新個案，關於送藥部分，除10家責任醫院跟基層診所都可以進行視訊診療、開立處方箋釋出，由家人領藥或醫療診所自行送藥，如不行就釋出到藥局，由藥師公會29區區組長，請社區藥局調劑藥品送藥到府，再以通訊指導用藥。

陳潤秋說，28日起，實施家用快篩劑實名制，新北市有892個社區藥局，每家有78份快篩劑，持健保卡跟居留證居可以購買，採身分證尾數分流購買，周一三五單號可購買，二四六雙號可購買，周日不分單雙。