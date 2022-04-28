5月1日崎頂火車站接駁車資訊。（苗栗監理站提供／謝明俊苗栗傳真）

5月1日苗栗縣內各車站接駁車資訊。（苗栗監理站提供／謝明俊苗栗傳真）

因應台鐵5月1日不加班全面停駛，苗栗監理站28日特別提供前往海線的旅客接駁轉乘資訊，可利用現有公路客運及接駁車前往目的地，從新竹縣市沿海線前往竹南、苗栗、通霄、苑裡及大甲的旅客，可搭乘苗栗客運、新竹客運、金牌客運現有客運路線，台鐵並特別在崎頂站加開9人座接駁車前往竹南站，有需要民眾可多加利用。

5月1日台鐵不加班全面停駛，苗栗監理站提供轉乘接駁交通工具訊息，海線旅客可多加利用現有公路客運或接駁車前往目的地，自新竹縣市沿海線前往竹南、苗栗、通霄、苑裡及大甲的旅客，可搭乘苗栗客運、新竹客運、金牌客運現有客運路線，或台鐵加開的「崎頂至竹南」9人座接駁車，請民眾出發前多加利用公路客運iBus APP查詢班次時刻表。

苗栗監理站指出，欲前往搭乘高鐵的乘客，建議可在竹南火車站東站或苗栗火車站西站，搭乘金牌客運「101」市區客運路線，或自苗栗火車站東站左側搭乘苗栗客運「5815、5816」路線，或於苗栗市中正路「北苗站」搭乘苗栗客運「5803」路線，請民眾多加利用。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，因應5月1日台鐵不加班，鐵路全面停開，連假期間將派駐監理站同仁於竹南火車站、苗栗火車站及三義火車站，現場引導民眾轉乘及視實際需要調派地區公共運輸服務來服務民眾，確保交通維持計畫順利運作，請大家協助一同落實防疫措施、平安出門，安心乘車。在此也特別呼籲旅客出門前可先上網至台鐵網站「台鐵高鐵轉乘查詢」專區查詢或至台鐵各場站公佈欄查詢，以節省您寶貴的時間!