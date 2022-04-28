台南今天新增193例。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南今天新增193例，其中44例為無症狀、149例為輕症，未滿10歲到30多歲就有114例，占了近6成。193例中15名為匡列居家隔離後採檢確診、14名為接觸親友而確診、3名校園接觸者、3名職場接觸者、2名有外縣市旅遊史、1名為軍營相關接觸者，尚有155名感染源疫調中。

由於台南前天宣布仍會維持公布足跡，昨天就未再公布足跡，遭民眾質疑「說好的足跡呢？」市長黃偉哲今天於防疫記者會重申，台南目前採取公布高風險場域足跡；衛生局長許以霖也說，網站公布足跡主要針對有群聚感染的高風險地點，昨天沒有群聚感染的高風險地點，因此未特別公布，他提醒，因確診人數增加，市民要把每個地方都視為有足跡風險。

許以霖指出，今天新增案例中，未滿10歲有22位、10多歲有8名、20多歲48名、30多歲36名，這波疫情確診者以年輕族群為主，不過，症狀都是輕症。

針對家用快篩試劑實名制今天上路，台南市有397家健保特約藥局及南化、龍崎衛生所均可購買快篩，但目前左鎮、楠西、山上、下營仍無藥局提供快篩販售，將盡快協調4區加入販售行列。

奇美醫院副院長林宏榮說，奇美目前收治70位確診者，同時配合南市府開辦居家照護，也已收案186位確診者，下周將有600家診所加入，提供市民完整保護網絡，針對有市民確診還未接到相關通知，他說，衛生局跟醫院會加快腳步，趕快協調完成收案。