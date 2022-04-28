基隆市今日新增504例，市府為考量防疫與兼顧學生學習祭出新政策。市長林右昌宣布，全市公私立國中小5月3日起實施「實體與遠距融合上課」，5月2日將先進行演練，學生可以選擇在家遠距或者到校實體上課。

林右昌表示，現在全國確診案例增加，許多學生可能因確診、隔離，或請自主防疫假在家等情形，另有國小家長因故無法在家照顧小孩，因此，實施遠距融合上課模式；學校仍提供學生到校學習的基本照護，可以在家遠距或者到校實體上課，但依法應實施居家隔離或自主健康管理者除外。

林右昌宣布，本市公私立國中小學校，含市立高中國中部，自5月3日起全面實施「實體與遠距融合上課」模式，授課教師將在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以「雙模式」教學，確保本市每一位學生在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。

林右昌進一步說明，融合上課的執行方式，「就是要讓同學在家視訊上課，就像在學校的教室上課一樣」，透過銀幕，像在課堂上課的實境，市府已錄製示範影片及操作簡介供各校參考，讓每一位任課教師與學生都可輕易上手，確保教學的品質。