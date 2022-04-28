台鐵工會發動五一勞動節不加班，交通部因此提出「類火車」疏運配套措施，10條「類火車」客運路線卻沒有嘉義市，昨引發立委王美惠質疑，交通部公路總局嘉義區監理所解釋，嘉義從台1線往北、往南，5月1日當天都有客運百分之百運行，且路線等同與台鐵併行，所以未額外規畫類火車，而監理所因應台鐵量能，針對嘉義到雲林斗六線，已協調客運業者增班到28班次。

嘉義區監理所指出，嘉義地區聯外公路客運路線，行駛於台1線上的路線與台鐵各站等同併行，經盤點嘉義地區火車沿線的運能缺口後，規畫由公路客運替代接駁，以提供充分的旅運需求服務。

嘉義區監理所表示，嘉義到斗六之間有嘉義客運、台西客運聯營的7700客運路線，周日原開行10班次，嘉義所已協調客運業者增班到28班次。嘉義到水上有嘉義客運、嘉義縣公車處共8條路線110班次。

另針對水上與南靖火車站間服務缺口，會協助火車站調派9人座車在兩個站點間機動開車，至於水上南靖到台南新營則有台南市公車可提供42班次服務，班車路線行經台鐵沿線車站，與類火車相近。

城際運輸部分，嘉義火車站後站有嘉義先期交通轉運中心提供國道客運運輸服務，旅客亦可透過高鐵快捷公車轉轉乘至嘉義高鐵站，提供南來北往的長途運輸服務。嘉義市監理站表示，5月1日當天嘉義地區各火車站與嘉義市轉運站都會派員進駐，協助引導旅客。

嘉義區監理所所長黃萬益重申，嘉義地區交通決不會停擺，嘉義所已積極運籌規畫替運方案，希望將民眾交通影響程度降到最低。