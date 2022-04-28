亞太電信自2月底攜手「蝦皮店到店」，開創全台首家電信商結合店到店寄取件服務，市場反應熱烈，進一步南下拓展至台中、新竹，擴大服務版圖，預計4月底前全台將有18家Gt智慧生活門市，成為「蝦皮店到店」物流生態圈的服務據點之一。

亞太電信表示，自啟動「蝦皮店到店」服務以來，帶動門市客流量持續成長，為門市注入新的活水，而近期疫情升溫之際，一站式完成申辦電信門號、體驗3C商品、電商寄取件物流等跨業整合服務，更是備受消費者好評，為實體門市轉型立下新標竿。

第二波導入「蝦皮店到店」服務的Gt智慧生活門市，服務觸角更首度延伸至新竹及台中，包括新竹南大店、台中河南店、台中美村南店、台中大里店、大里中興店等，4月底前全台計有18家門市完成部署，預計未來將持續進行更多展店合作。

歡慶「蝦皮店到店」服務範圍再擴大，即日起推出「5G極速升等」購機限定優惠，消費者於提供「蝦皮店到店」服務之Gt智慧生活直營門市寄取件即可獲得專屬優惠小白單，憑小白單新申辦／攜碼「5G極速升等」資費，搭配指定手機可享專案價。