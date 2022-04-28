立法院即將審議紓困條例、紓困預算的施行期間是否延長至明年6月底，而近日疫情升溫，多所學校及幼兒園停課，育兒家長不得不請無薪的「防疫照顧假」或「家庭照顧假」，但都是要育兒家長自行承受經濟損失，婦女新知基金會呼籲應給勞工有薪照顧假。

勞動部長許銘春部長答覆，勞工請「防疫照顧假」，因為不可歸責於雇主，所以不能強制雇主要給薪，婦女新知基金會認為，家長因為配合防疫停課而不得不請假在家照顧小孩，勞動部認為不可歸責於雇主，那是要歸責於勞工嗎？

婦女新知基金會建議，政府應按日提供「防疫照顧假」期間薪資補貼，津貼金額以前一年度全體就業保險被保險人之平均投保薪資來計算，每日津貼約為1138元；自營作業者若有家庭照顧需求，政府應提供與受僱者一視同仁的補償效果；應修正《性別工作平等法》，使所有受僱者不分軍公教、勞工，都可享有每年14天給薪的「家庭照顧假」；子女0到8歲的家長應享有彈性的「親職假」，可用「小時」或「日」為單位來依需求請假。

國民黨立院黨團上週五4月22日提出紓困條例修正草案，內容重點即與民間訴求一致：要求政府提供「防疫照顧假」期間的薪資補貼，津貼金額以前一年度全體就業保險被保險人之平均投保薪資來計算，朝野各黨立委也多有提出類似的法案，可見這早已形成跨黨派的共識，行政院為何遲遲不予處理？

政府知道已有眾多女性受到疫情影響而失業或減少收入，去年政府推出的紓困政策僅針對一般勞工，但政府迄今仍未有檢討修正，並未針對女性、非典型就業者提出特殊的協助措施，躺在立法院的紓困條例、紓困預算內容仍未正視弱勢女性、非典型就業者處境，未能具備政策上的性別及人權之敏感度，婦女新知呼籲朝野各黨立委應要求紓困條例、紓困預算檢討修正，納入協助弱勢女性、非典型就業者之相關措施，而非讓紓困條例之延長案草草過關了事，疫情下種種民間疾苦，要請政府及社會一起分擔才行。