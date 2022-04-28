台鐵有多道防線防止旅客由月台墜落，不過如果真的不小心掉進月台該怎麼辦？台北車站站長胡詠芝特地教民眾可以躲入月台懸壁版下方的避難空間待援。

交通部今日舉辦111年1、2月道路交通安全說明會，附設的「道安小撇步」此次的題目是「跌落月台怎麼辦」。胡詠芝表示，其實台鐵有多道防線防止旅客由月台墜落，除了月台邊緣1公尺劃設「黃色警戒線」提醒旅客注意，月台邊緣約25公分裝設有「列車進站警示燈」提醒，另外月台嚮導人員也會以吹哨方式提醒旅客勿靠近月台邊緣。

不過萬一發現有人或自身不慎掉落，胡詠芝表示，首先應該立即大聲呼叫，通知站務人員，聯繫進站列車緊急停車後救援。但若萬一真的來不及，緊急時可先躲入月台懸壁版下方的避難空間待援。

交通部長王國材也表示，過去很多民眾跌落月台就亂跑，或是想要跳上月台，但月台很高，一下子可能跳不上來。今天教大家正確處理方式。首先就是請大家呼救，第二是躲進懸壁版。