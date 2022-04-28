基隆市一名陳姓女子確診後返家隔離，在尚未取得隔離通知書的情況下即於家中病逝，衛福部長陳時中今天表示，該死亡個案還未通報進來，因此不在今天公布的死亡個案名單中，至於這是否代表死亡通報速度太慢？他則說「不要這樣講」，強調死亡數仍然會正常呈現。

陳時中表示，該基隆死亡個案，由於還要經過一些研析與評判，因此還未列入案號進行通報，不在今天公布的死亡名單中，不過醫院端已有提供相關的醫療資訊，該女於22日當天晚上9點50分到醫院急診的發燒篩檢站，當時出現發燒、痠痛、身體不適等症狀，且個案並沒有糖尿病、高血壓等慢性病史。

陳時中說，醫院指出，個案的理學檢查結果顯示沒有立即危及生命的徵象，包含呼吸沒有喘，全程無需使用氧氣等，且當時個案的血氧濃度為百分之百，經X光檢驗後也未發現肺炎，抽血檢查後除了發現白血球指數稍微偏高之外，其餘肝腎功能等分析都正常。

陳時中表示，個案當時在醫院留觀有用點滴治療，曾發燒到38.1度，醫生也開退燒止痛藥，11點20分左右體溫退到37.3度，但心跳跟血氧濃度仍維持百分百，且個案也主訴症狀緩解，因此醫院認為可用開立藥物以及衛教的方式，請個案回家休息，至於個案死因目前正在進行相關研判，還在蒐集資料中。

至於該個案是否代表國內已出現死亡通報塞車的狀況？陳時中第一時間表示「不要這樣講」，隨後強調死亡數還是會正常呈現，但他坦言，近期確診個案確實會有點低估，主要是因為現在陽性率已超過5％，與國內目前的檢驗量能介在伯仲之間，因此確實有可能會出現確診數被低估的情形。