國家通訊傳播委員會（NCC）3位委員蕭祈宏、鄧惟中、孫麗雅任期7月底屆滿，行政院今天宣布，已提名NCC主祕陳崇樹、台經院副研究員王怡惠、中正大學法律系教授王正嘉等3人接任。任期屆滿的委員中，蕭祈宏在鏡電視執照審查過程，與NCC主委陳耀祥及另名委員投贊成票，讓陳耀祥強渡關山，強行通過鏡電視執照申請案。

行政院今天表示，通傳會3位委員任期將於今年7月31日屆滿，依該會組織法第4條規定，行政院院長應於委員任滿3個月前辦理提名作業。行政院已將提名人選王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人名單函送立法院審查。

行政院表示，本次通傳會委員提名，經考量引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才擔任，王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人皆為新任，任期均自今年8月1日起至2026年7月31日，上開被提名人專長含括法律、電信及財經相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

行政院提到，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

此次任期屆滿的蕭祈宏，日前被立委陳椒華質疑，鏡電視執照審查過程，第999次委員會議上僅陳耀祥、蕭祈宏及另名委員贊成通過鏡電視執照，林麗雲跟王維菁委員表達反對，另外2名委員沒有表示意見，結果陳耀祥逕自宣布鏡電視執照審查通過。