屏縣府針對新增確診案例，分析出幾處人潮易聚集場所，已全面進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，屏東28日確診＋94，再次創下新高，14例居隔陰轉陽，31例來自11個家庭群聚案，其他確診個案相關17例，感染源追溯中28例，全校停課維持屏北高中1校，但部分班級停課增1校3班，達20校31班。

屏縣府指出，針對新增確診案例，有分析出幾處人潮易聚集場所，分別為屏東市和生市場、晶彩主題桌遊、芭東音樂餐廳、東港魚市場、琉球鄉公有零售市場、東港華僑市場等，已全面進行清消作業。

而確診個案分布區域，有屏東市34案，潮州鎮5案，東港鎮16案，恆春鎮7案，萬丹鄉5案，長治鄉2案，麟洛鄉3案，里港鄉6案，內埔鄉7案，萬巒鄉2案，及鹽埔鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、佳冬鄉、琉球鄉、滿州鄉各1案。

至於全校暫停實體課程校數維持1校，即為屏北高中，部分班級暫停實體課程校數相較昨日新增1校3班，達20校31班，包括恆春工商、屏東高工、九如國中、鶴聲國中、車城國中、東興國小、東隆國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、光華國小、勝利國小、塔樓國小、東港國小、海濱國小、仁愛國小、鶴聲國小、崇蘭國小、恆春國小、屏大實小，居家隔離人數843人。

縣府統計截至27日，居家隔離現管人數790人，28日凌晨符合3＋4解隔離有128人。5歲以下累計至共計42例，無重症，8例解除隔離。居家照護累計申請有205人符合資格。