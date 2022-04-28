大陸央視新聞報導，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒28日在大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會指出，4月以來，大陸累計報告本土感染者55萬3251例，波及西藏以外所有省分。當前，本土確診病例和正在醫學觀察的無症狀感染者近10天來持續波動下降，一些地區陸續實現社會面清零，恢復正常生產生活秩序。

米鋒表示，近期大陸疫情繼續呈現點多面廣態勢，報告本土疫情的地市數較3月分略有減少，但仍處於高位；規模化與散在聚集性疫情並存，主要以上海市和吉林省兩地的規模化疫情為主，兩地報告感染者數占大陸總數95％以上；繼續呈現多點多源多鏈的複雜局面。「五一」小長假即將來臨，大陸近期還將持續面臨較大的外防輸入壓力，發生本土疫情的風險仍然較高。

米鋒表示，要始終堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，杜絕麻痹大意，嚴防「跑冒滴漏」，管住重點地區、重點人群，切斷疫情傳播鏈條。要聚焦重點流程環節，科學精細組織實施，防止政策執行極端化、機械化，防止層層加碼。