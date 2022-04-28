在新埔鎮的「吳濁流故居」周邊有8面解說牌，因老舊文字不清晰，新竹東北區扶輪社捐贈10萬元修復，28日舉行揭牌儀式，縣長楊文科感謝扶輪社的支持，指今年「吳濁流文學獎」已開始徵件，提醒熱愛文學的民眾踴躍投稿，讓吳濁流的精神永遠傳承下去！

文化局長李安妤表示，吳濁流故居修復工程在2011年竣工，周邊8面解說牌也在當時設立，10多年來風吹雨淋造成斑駁，文字看不清晰，新竹東北區扶輪社長詹煌勝及多名社員支持，捐贈10萬元修復，讓解說牌煥然一新。

吳濁流故居位於新埔照門，是一棟傳統古樸的三合院建築，房舍四周小徑清幽，楊文科感謝扶輪社支持經費讓解說牌修復完成，讓遊客來到吳濁流故居透過解說牌，就能了解吳濁流的事蹟。

楊文科指出，吳濁流文學基金會2020年從台北遷回新竹縣，和新竹縣文化基金會合併，將原本的文藝獎成為「吳濁流文學獎」，今年已開始徵件，希望有志寫作的民眾踴躍投稿，讓吳濁流的精神永遠傳承下去。

今年吳濁流文學獎有5大類，現代詩和兒童文學的首獎8萬元，客家詩首獎9萬元，散文和短篇小說的首獎則高達14萬元，將收件到7月20日截止，喜好文學創作的民眾務必要在期限內送件。

吳濁流生長在日本時代，曾以如椽之筆寫下膾炙人口的長篇小說《亞細亞的孤兒》，描寫台灣人在日本統治下的身份認同與無奈，文化局歡迎民眾來吳濁流故居小旅行，了解「鐵血詩人」創作的環境。