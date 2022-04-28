縣長楊文科推動「十大交通建設」2年爭取5案，補助經費超過50億，爭論20多年的關西外環道因地方抗爭停擺重啟後，縣議員羅仕琦28日議會質詢時，質疑是否還在「公文旅行」？楊文科說，關西外環道過去如果地方不抗爭，早就過關，目前已經定案，5月由縣都委會專案小組審查，年底送內政部都委會審議。

楊文科指出，關西外環道是他推動的十大交通建設之一，經多次審核會議，決定採最符合經濟效益與功能性的方案B，從關西交流道匝道口與118線路口銜接後，往東南沿鳳山溪右岸布設，終點連接至台3線，全長約2.75公里。

楊文科指原本路寬25米，約要拆遷8幢建築物，歷經地方說明會、立委建議及民眾陳情做修正後，路寬縮至18米，避開4個宗祠，除河道治理線內2棟鐵皮屋外，已無其他建物拆遷，路線已經定案。

「不是畫1條線就能蓋！」楊文科說，變更後的路線在都市計畫區內，營建署要求縣府先完成都市計畫個案變更才能提案，工務處和產發處都已啟動後續的都市計畫變更作業。

工務處代理處長江良淵說，關西外環道採用方案B，2020年規畫時估算的工程經費、用地征收及拆遷補償費要21.31億元，在原物料飛漲後滾動式檢討，目前估計經費將近30億元。

縣府1月已召開4場都計變更公展說明會，獲得地主和其他鄉親的普遍支持，目前共有82件人民陳情案，陳情的以該路線將會影響宗祠的環境風水地理、破壞該地區自然景觀和生態環境居多。

縣府已請顧問公司模擬高架化3D圖說，完成相關內容及分析，5月4日在縣都委會專案小組審議時作參考，以加速審議時程，期年底送內政部都委會審議，明年列入營建署「生活圈道路交通系統建設計畫」，爭取近30億的補助經費，使關西外環道能在2027年以前完工。