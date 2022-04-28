最高法院刑事大法庭27日裁定，被告構成累犯的事實及加重其刑事項，應由檢方舉證。劍青檢改28日發出聲明反擊，大法庭應光明磊落提出正確解方，勿胡亂下指導棋，自行造法，徒增基層司法人員工作負擔，更無助於實現正義。

劍青檢改在聲明中，表達對大法庭27日裁定的強烈抗議，並分三點指出，首先，最高法院經常吹毛求疵撤銷下級審判決，才是造成基層工作負擔的始作俑者；其次，大法庭裁定錯誤解方，反將增加基層司法人員無謂的工作負擔；再者，大法庭捨棄「前科表」不用，改要求審查海量的執行文書，充斥形式主義且破壞環境。

最後劍青檢改呼籲，大法庭應當光明磊落，發揮存在功能，如果打算廢除「累犯加重規定」，就明言建議，不要拐彎抹角，亂下指導棋自行造法，徒然製造更多基層法官、檢察官、書記官、法官助理、閱卷室等人員的無謂工作負擔，更變相技術性妨害基層法官適用累犯規定，使被告犯行無法受到妥適的刑罰，反而是禍及基層法官及司法自身