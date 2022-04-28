因為日本抗疫規範限制，全日空(ANA)上季出現營業虧損。不過，隨著內需市場復甦以及國際漸漸鬆綁新冠疫情規範，2022財年可望不再賠錢。

經路透社計算，這家日本最大航空公司上季營損為573億日圓，約4.4億美元，較2021年同期大虧1024億日圓相比，的確有明顯改善。全日空上季營損，是過去9季以來第8次發生。

對於2022財年，全日空預估全年營業利益為500億日圓，較市場預測的423億日圓稍高。至於2021財年營收飆升40%至1.02兆日圓，有一部分原因是貨運業績創新高所帶動的。

全日空指出，持續降低營業費用中。同時，日本國旅增班、貨運方面暢旺，還有國際長班愈來愈多下，在在顯示2022財年營運將會更好。全日空統計，預定29日開始的黃金周假期旅客人數，較2021年同期大增約47%。

對全日空競爭對手日航（JAL）來說，目前仍面臨日本長期邊境限制，以及俄烏戰爭影響下，燃料成本大增的不利營運因素。業界預估，日本目前對全球的旅遊禁令，可能要等到當地7月大選後才有可能會解除。