白家綺擔任一日店長。（民視提供）

白家綺出席代言洗衣精活動，最近剛過38歲生日的白家綺甜蜜地說，雖然疫情沒有特別外出慶祝，但老公吳東諺準備了屬於2人的小時光，送上預備好的生日禮物，讓她很暖心，「老公一直讓我有再戀愛的感覺。」而兒子豆宅近日也過生日，她說一樣在家慶祝切蛋糕，且小孩子很容易滿足，「他現在很愛吹蠟燭，我們就一直點蠟燭讓他重複吹，他就很高興。」

而身為4寶媽，豆宅和朵拉又是學齡前兒童，她說和老公吳東諺只要外出回家，她媽媽一定會先把小孩抓住不讓他們接觸，兩人先回房間洗澡換衣服後才去抱小孩。2個女兒從學校回來也是跟逃命一樣，不准弟妹討抱，先衝去洗澡。而大女兒學校因為有人員確診已經停課，二女兒則是依照政府規定停課，她說2個女兒都按學校規定，該施打疫苗就簽同意書。

而搭檔胡瓜近日傳出與確診者有接觸，兒子胡釋安也確診，白家綺說兩人的節目《台灣那麼旺》已經2、3個星期沒進棚錄影，目前都還有存檔，所以很久沒見到胡瓜，但聽說他和確診者足跡重疊有特別關心，「瓜哥目前沒有消息，但沒有消息就是好消息。」疫情再起，白家綺也不敢再帶小孩外出用餐，「家人已經養成很好默契，媽媽負責烹飪，我們採買加洗碗。」