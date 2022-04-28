近期全市7大公費PCR篩檢站陽性率，從最早的1％，現在變成9.6％。（北市府提供）

北市＋2424！陽性率飆至11.7％ 柯P嘆：從等差變成等比級數

台北市今天新增2424例本土個案，連日確診數成長超過20％，台北市長柯文哲表示，染疫者越來越多，數量從等差級數變成等比級數，目前首都生活圈、北北基桃已成疫情重災區，未來將往中南部擴散。

台北市下午舉行防疫記者會，根據北市府估算，昨天有1892人確診，今天成長至2424人，成長29％。4月24日至27日案例數最高的是萬華區，共計537例，大安區為第二，共計388例，中山區則是311例。

柯文哲表示，數量已經很多，無須再關注哪個行政區有多少，幾乎都是上百個，目前首都生活圈都出現轉折點，確診案例向上快速增加，從等差級數變成等比級數，北北基桃是重災區，但台灣是一日生活圈，估計疫情慢慢會向中南部擴散。

柯文哲坦言，台北市疫情越來越嚴重，近期全市7大公費PCR篩檢站陽性率，從最早的1％，現在變成9.6％，昨日數字更是驚人，總篩檢人數為4299，結果為503例、陽性率11.7％，已經突破10％，表示疫情在社區內相當普遍。

柯文哲說，市府每天都有依照R值估算每日確診數，昨天預估今天會有2387例，結果是2424例，都在統計誤差範圍內，預測未來兩三天的狀況都是準的，但疫情還是在擴散，近期台北市出現多起移工群聚案，因為他們都吃住都一起，所以數量都很多。