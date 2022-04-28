蕭煌奇推出新專輯《說故事的歌》。（環球音樂提供）

蕭煌奇出道20週年推出新專輯《說故事的歌》，從他過往累積的242首作品，精選9首重新翻唱，包括黃小琥的〈沒那麼簡單〉、梁靜茹的〈慢冷〉、李千那的〈查某囡仔〉等；今（28日）舉辦線上聽歌會，會後受訪聊起他去年7月時曾透露有論及婚嫁女友，他今大方坦承「分手了」，幽默開玩笑指「都是你們（媒體）害的，你們寫一次我就會分手一次」，打趣說要寫首新歌「見光死」。他不願多說分手細節，僅表示2人於2017年開始交往，直到去年8月分手，稱「分手的原因不外乎就是個性不合」。

今活動搶先試聽他新專輯裡多首歌曲，聊起這次翻唱的經典之作〈沒那麼簡單〉，蕭煌奇坦言過去常受到黃小琥的照顧，「之前她帶著我四處去PUB開唱，有次她覺得我穿得不夠好看，還帶我去百貨公司治裝買衣服，很感謝她的照顧」，所以黃小琥一開口邀歌，他便很努力構思，但到截稿日前都沒辦法下筆，因此決定從資料庫裡拿出自己的壓箱寶，創作出〈沒那麼簡單〉；這首歌推出後爆紅，之後幾乎每個來找他寫歌的人都拜託再創作一首大紅歌曲，但他表示「真的沒那麼簡單」，形容每首歌猶如初生兒，生出來後的命運各自不同，不可能每一首歌都大賣大紅。

此外，今線上記者會最後壓軸更請來「阿B」鍾鎮濤跨海錄製祝福影片，提及兩人之間的交情，原來是十多年以前，蕭煌奇接到一通電話邀歌，而電話那頭竟是鍾鎮濤本人親自聯絡，兩人才攜手合作了《你是個男人》這首歌，如此真心的情誼也烙印在蕭煌奇心中多年，讓他感動地說：「當年接到電話時，完全無法相信是阿B哥親自聯絡我的，非常榮幸能夠合力完成這支作品，也很謝謝阿B哥的祝福。」

蕭煌奇也預告年底將舉辦大型售票演唱會，地點選在台北流行音樂中心或台北國際會議中心，「因為疫情關係，小巨蛋塞車中，很多演唱會從前年就一直延期，前面的人沒消化完，我們就沒辦法申請」。