因年初Omicron疫情大爆發削弱經濟活動，美國第一季經濟增長力道可能大幅放緩，惟經濟學家表示，儘管通膨不斷飆升和利率走升，美國的經濟底氣仍然足以維持擴張。

美國商務部將於周四公布第一季國內生產毛額（GDP）初值，經濟學家普遍預期該國首季經濟成長率將創下兩年前擺脫衰退以來最疲弱的增長。

因新冠疫情導致經濟活動凍結、失業人口急速飆升，美國經濟在2020年第二季曾短暫陷入衰退。

該經濟報告可能就未來幾季美國將面臨停滯性通膨和衰退風險釋出警訊，但經濟學家表示，低迷的成長數字未必是真實的經濟寫照，因為其他的產出指標，如總工時和工業生產都顯示上季仍持續增長。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，我們必須謹記美國經濟放緩的背景，Omicron疫情大爆發確實衝擊信心並影響人流移動，大致就是原因所在，但現在我們應該從另一面來看，我們應將目光放在第二季可望加速成長。

根據路透社所做的預測調查，經濟學家預估美國第一季GDP季增年率為1.1%，這表示與去年第四季令人驚豔的6.9%成長率相比，將呈現跳水式的急跌。即使美國經濟增長將較「大解封」時期放緩是早在意料中的事，但這個1%的增長速度與疫前相比仍然令人失望。

受訪經濟學家提出的經濟預測，最悲觀的是萎縮1.4%，最樂觀的是成長2.6%。

而根據Refinitiv日前發布的預測調查，美國第一季GDP季增年率可能只達1%。另根據亞特蘭大聯準銀行的GDPNow模型預測，美國首季GDP季增年率預估為1.3%。

第一季經濟報告亦將顯示進口額暴增。美國商務部周三公布3月商品貿易逆差初值為1253億美元，較2月逆差1063億美元擴大，超出經濟學家預期的逆差1050億美元，並創下新高記錄。3月進口成長大幅成長11.5%，出口成長7.2%。此外，零售和躉售庫存均持續增長。

考量進口大幅成長導致商品貿易逆差暴增，高盛已將美國第一季GDP成長預測從1.5%下修為1.3%，花旗更將預期美國首季GDP萎縮1.2%。

經濟學家表示，俄烏戰爭引發的缺料缺貨恐慌促使企業提前備貨，是第一季進口大增的主要原因，而這將削弱經濟增長率。但進口大幅成長同時也是國內需求強勁的跡象，經濟學家表示，這應該是第一季GDP報告中的關注焦點。經濟學家預期貿易逆差擴大使美國第一季GDP成長率減少多達1.5個百分點。