曾與染疫副議長餐敘 徐耀昌、苗栗縣府一級主管今起居隔 16:162022/04/28 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌即日起進行居家隔離。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣議會副議長李文斌28日篩檢陽性確診，苗栗縣長徐耀昌等縣府一級主管，因為27日曾與李餐敘，苗栗縣府稍早宣布，徐耀昌等人今起居家隔離。 副議長李文斌今天PCR採檢確診，他昨天中午曾與縣長徐耀昌、縣府多位局處長，前往後龍某家餐廳餐敘，因此因應防疫，徐耀昌等人即日起居家隔離。 苗栗縣府指出，徐耀昌縣長與部分一級局處首長因接觸確診者今起居家隔離，期間縣府相關行政事務除了由副縣長、秘書長以及部分副局處首長代理外，也會採視訊方式輔助，一切縣政運作正常。 盧秀燕、李永得等 自我居家隔離 盧秀燕接觸確診者遭居隔 今視訊主持防疫會議 #徐耀昌 #苗栗 #餐敘 #居家隔離 #副議長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國中會考將登場 徐耀昌率全縣校長拜文昌帝君替學生祈福 15:172022/04/28 生活 實名制快篩開賣 苗栗多家藥局一早就秒殺 10:522022/04/28 生活 台鐵5／1停駛 苗栗縣內接駁車路線出爐 15:492022/04/28 生活 藥局代售快篩試劑 免營業稅 16:002022/04/28 財經 桃檢1檢事官確診 3密切接觸者快篩結果出爐 11:002022/04/28 生活 金孫下課戴超可愛口罩回家 一聽來源阿嬤驚呼：慘了！ 13:222022/04/28 生活 苗栗＋63 因應不明感染鏈增加 持續開設採檢站 13:592022/04/28 生活 疫情燒進苗栗議會！副議長李文斌也確診 14:232022/04/28 政治 貨車沿途散落碎玻璃危機四伏 警連夜聯繫清掃 12:432022/04/28 社會 基隆推新政策 國中小5／3起 可選擇在家遠距或到校上課 15:502022/04/28 生活 陸委會正副主委居家隔離 邱太三曝快篩結果 15:542022/04/28 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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