苗栗縣議會副議長李文斌28日篩檢陽性確診，苗栗縣長徐耀昌等縣府一級主管，因為27日曾與李餐敘，苗栗縣府稍早宣布，徐耀昌等人今起居家隔離。

副議長李文斌今天PCR採檢確診，他昨天中午曾與縣長徐耀昌、縣府多位局處長，前往後龍某家餐廳餐敘，因此因應防疫，徐耀昌等人即日起居家隔離。

苗栗縣府指出，徐耀昌縣長與部分一級局處首長因接觸確診者今起居家隔離，期間縣府相關行政事務除了由副縣長、秘書長以及部分副局處首長代理外，也會採視訊方式輔助，一切縣政運作正常。