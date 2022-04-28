畢業季將來臨，搶攻學生族群期末謝師宴商機，台北天成大飯店以實惠價格及超值服務推出中西式「春風化雨謝師饗宴」，自5月1日至9月30日止宴會廳自助百匯平日每位699元+10%、週五至週日每位899元+10%。中式宴席桌菜平日每桌10位6,999元+10%起，週五至週日每桌10位8,999元+10%，早鳥優惠凡於5月31日完成付款，再享自助百匯買10送2約83折，中式宴席桌菜9折優惠。

台北天成大飯店宴會廳推出「春風化雨謝師宴」，中式宴席桌菜12道手路特色菜，每桌再加贈紅酒乙瓶，主廚團隊精彩呈獻美味料理，席間贈送4小時果汁無限暢飲，並提供專業音響、舞台及保證5桌以上免費提供卡拉OK歡唱，為師生迎來熱鬧歡愉的歡聚氣氛。<未滿十八歲禁止飲酒>

台北天成飯店表示，謝師宴專案除價格經濟實惠，地理位置更是便利，專業企劃團隊客製化的服務，提供卡拉ok、專業音響、投影機、麥克風、會場佈置服務，無論是小班或多人皆有專屬的獨立包廂宴會廳，也非常適合大學或是研究所畢業生交誼感情。