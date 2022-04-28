YouTube頻道「勾起你心中的惡」近日因爆料知名直播主連千毅發行的NTF有詐騙嫌疑，讓連千毅相當不滿，不僅提告並喊話5月5日當面辯論，雙方在網路互槓，導致勾惡的真實真份被起底，對此，勾惡拍影片道歉，但連千毅看了之後再度開直播反擊。

勾惡在最新影片中，罕見卸下小丑面具，並認了自己的真實身分就是「陳昱瑋」，他也道歉自己事情處理得不夠圓滿，此次事件爆發是因他被出賣，他會將涉及人身攻擊的一些影片下架。

但他也強調勾惡和陳昱瑋是分開的，「陳昱瑋是陳昱瑋，勾惡是勾惡，陳昱瑋不能代表勾惡。」他也承諾會赴連千毅「5月5日下午6點在桃園體育場」對質的約。

連千毅爆勾惡粉絲窩裡反。(圖／取自臉書)

對此，連千毅表示他看過勾惡拍的道歉影片，直言他根本慌了，還在搞雙重人格，更批他根本是偽君子，「你拍這影片騙流量幹什麼」，並提到勾惡私下托人說情，這2天都忙著找大哥牽線，表達道歉意願，「你拍這種片幹什麼，要道歉也沒道歉，枉費一些大哥來幫你說」、「你們覺得這樣子的影片可以接受嗎？」

連千毅也公開截圖，爆料勾惡不少粉絲「窩裡反」，並強調赴約地點是台中的運動場，「怎麼會是在桃園運動場！」雙方持續在網路上交火。