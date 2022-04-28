微博即日起將強制於個人頁面顯示用戶IP地區。（圖／微博管理員）

大陸社交媒體巨頭新浪微博28日表示，為了維護健康有序的討論氛圍、減少冒充熱點事件當事人評論，即日起強制顯示用戶IP地區。消息一出，大陸網友反應兩極。

據本報觀察，明星的官方微博帳號頁面尚未適用此項規定，仍不須顯示IP地區。

微博社區管理官方帳號「微博管理員」發布消息稱，微博致力於維護健康有序的討論氛圍，保障用戶第一時間獲取真實有效訊息的權益。為減少冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，確保傳播內容的真實、透明，站方於今年3月上線展示用戶「IP屬地（地區）」功能。

微博表示，為進一步保障用戶權益、提升用戶體驗，站方將在此前基礎上，於4月28日進行產品升級和新功能上線，即開放評論區顯示評論者IP位置、個人主頁顯示IP地區。

根據微博聲明，顯示IP地區目的是「更透明地向廣大用戶呈現真實情況」，無法由用戶主動開啟或關閉。顯示規則為大陸顯示到省份／地區，國外顯示到國家。

微博說明稱，IP地區將依據最近發文、評論及投票的IP來判定。官方強調，微博只展示對應IP地區位置，並不獲取其他資訊。

該文章下方引來諸多網友論戰，於熱門留言中，反對者批評此舉將暴露個人隱私，「脖子上的圈越來越緊」、「沒有考慮過地域攻擊和地域歧視會加重嗎？」、「感覺我現在微博是裸奔狀態」、「為什麼明星就不用顯示」。

支持者則表示，「不支持的都是心裡有鬼」、「正經人誰怕公佈IP啊」、「及時公佈IP，可以有效減少造謠、傳謠的惡性內容出現」。