每個人對待感情的態度不同，有人喜歡欲擒故縱，要想得到他們的真心，需要花費一些心思，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座女，容易處處留情、搞曖昧，導致人人有機會，個個沒把握，但追求者依舊前仆後繼。

▍射手座

射手座雖然渴望愛情，但她們往往渴望的不是一段真摯的愛情，而是一個志趣相投的對象。射手女身邊不乏追求者，她們很容易洞悉對方的心思，並且一點一滴打破對方的心理防線，但是射手女又會在對方即將上鉤之際停下來，不再去找對方，欲擒故縱的手段將對方玩弄在鼓掌之中，既不會答應對方在一起，也不會拒絕對方，吊足對方胃口，射手女也非常享受這段曖昧的關係，至於能否在一起，就要看射手女是否也有心動的感覺。

▍雙子座

雙子座性格放蕩不羈，做事情只有三分鐘熱度，不過在尋找愛情這段路上，她們從來沒有停下腳步，這也正是雙子女為何容易成為渣女的原因，明明上一秒對你感興趣的不得了，轉瞬間卻又失去了興致。但即便如此，依舊有不少男性拜倒在她們的石榴裙下，原因在於雙子女總能夠將對方撩得春心蕩漾，但自己卻很少付出真感情，面對追求者總是欲拒還迎，將對方吃得死死的；就算談戀愛，也可能因為厭倦就甩了對方。

▍天秤座

天秤座顏值高、氣質出眾，加上非常擅長社交，身邊追求者無數，她們之所以被視為渣女，是因為她們性情優柔寡斷，加上擔心會傷害到對方的一片真心，因此幾乎不會拒絕對方的邀約，只能以拖待變，所以給人一種欲擒故縱的感覺，但是即便如此，她們的追求者依舊癡情不悔。