「早知道就不要生下你」、「現在這樣都是你害的」，這些家長在教養孩子遇到挫折時情緒發洩的話，可能對孩子是無形的言語暴力。家扶基金會北台南家扶28日邀請15對親子於南瀛親子館舉辦「用愛包圍‧挺父母陪孩子」活動，引導父母以正向語言取代負向的言語暴力。

北台南家扶主任莊淑惠表示，多數父母都是疼愛孩子的，但每年的兒保案件仍是居高不下，常是因為教養方式不對或缺乏管教方法導致，無形的言語暴力，長期下來也會對孩子帶來不可逆的心理傷害。

莊淑惠說，家扶投入兒保工作35年，推動4月28日為兒童保護日已邁入第10年，今年特別以「大聲說愛 不要傷害」為主題，與南瀛親子館合作，邀請親子參加活動，用擁抱、說愛等正向語言取代負向的言語暴力，親子們一起跟著工作人員唱跳，互動十分熱絡。

參加活動的家長表示，家扶這次的主題很有意義，自己也驚覺在成長過程中，曾經歷過言語暴力，日後教養小孩，也會更小心謹慎。

據衛福部資料顯示，2021年全國兒保通報件數高達7萬9328件，實際列為兒童保護案件數有1萬1523人，雖然以身體虐待占比45.5％為最高，精神不當對待也有5.4％。莊淑惠說，因精神不當對待無外顯傷勢、難被立即發現或舉證，常成為兒保案件中的黑數。

莊淑惠表示，趁著428兒童保護日活動，邀請參與家長回想「最讓我受傷的一句話」，如何表達為「讓我感到愛的一句話」，引導父母培養親子情感，也呼籲家長「大聲說愛 不要傷害」。