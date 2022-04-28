疑遭公視台語台酸「練痟話」 柯文哲：當自己業障重

公視台語台官方臉書PO出「練痟話」的台語圖卡，畫面中男子還說了一句「封起來」，讓網友聯想到是喊出「軟性封城」的台北市長柯文哲，有人質疑公廣集團也變成側翼。柯文哲28日表示，當作自己業障重就好。

公視台語台官方臉書PO了一張台語圖卡，告訴大家「練痟話」的意思，圖片上男子滿頭灰髮、戴著眼鏡雙手握拳，並說了「封起來」，讓許多網友聯想在暗指柯文哲，甚至有人認為公廣集團變成側翼了。

柯文哲今回應，以前當醫生是做一天和尚撞一天鐘，現在當市長是做一天市長被鐘撞一天，當作自己業障重就好。