台北市疫情持續升溫，外界關心5月大型活動、校園實體課程到底要不要續辦，台北市長柯文哲今表示，下周適逢各校舉辦期末考、模擬考，原則上會恢復實體課程，但鼓勵校園實施線上教學，小學部分則從5月5日開打疫苗，最多可有5天疫苗假，大型活動包括開齋節原則上都續辦，但場所內會禁止飲食。

台北市下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，市府還在密切觀測疫情，既然預期確診數會上升，政府不可能完全不做動作，「還是會踩一下剎車」，希望確診上升速度不要太快，在醫療量能可以處理的範圍。

柯文哲說，本來北市國高中職本周都在家演練線上教學，下周適逢各校舉辦期末考、模擬考，原則上會恢復恢復實體課程，假如各校要實施線上教學，市府態度是鼓勵。

由於不少民眾炮轟小學生未打疫苗，為何不加入線上教學範圍，但柯文哲坦言，小學生要在家上課，技術上會有困難、難度也更高，家長是否請假也是一大問題。市府規畫自從5月5日起入校替小學生接種疫苗，打完疫苗後可申請防疫假3天至5天，加上周休2日，換算下來近1周，會由學校和醫院共同決定何時開打。

至於大型活動是否舉辦，柯文哲表示，目前不打算取消，但希望嚴格管制，除配合中央取消集會人數上限、人流管制及實名制，也要求到場民眾配合體溫量、酒精消毒，工作人員應健康管理、打滿疫苗，活動期間全程戴口罩，場所加強清消。

柯文哲說，最重要的是，場所內不能設置飲食區，盡量不要吃東西，特別是避免邊走邊吃，也希望每個主辦單位都要有防疫應變計畫，開齋節是否續辦市府雖然考慮很久，但還是決定會舉辦，吃東西的攤位都取消。