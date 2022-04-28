西門町意舍酒店因應居家隔離者之同住家人住宿需求激增，台北西門町意舍酒店推出「短租優惠住宿專案」，即日起至6月底前，入住中房3晚以上，每晚只要1,500元+15.5%服務費和稅，第二人入住每晚再加200元+15.5%服務費和稅，入住皆贈送早餐，且全天候可辦理入住，提供給因家中有居家隔離者，而需安排外宿的同住者，一個安心又舒適的住宿選擇。

台北西門町意舍酒店亦十分重視環境清潔消毒，在顧客入住前皆會噴灑消毒，顧客退房後，客房內的刀叉杯盤皆以消毒水浸泡消毒清潔，電話、遙控器、保險箱等電子產品及其他家具，房務人員使用消毒水仔細擦拭，浴室內的排水孔也以稀釋漂白水進行消毒，在整房後，房務人員會由內而外以消毒水擦拭房間內的每塊地板角落，讓下一位顧客安心入住，放心享受酒店高品質的住宿服務。

西門町意舍酒店除了提供短租優惠外，另有長租30日24,000元優惠（需另加15.5%服務費和稅），讓更多顧客能依自身需求，選擇最划算的方案入住，輕鬆享受舒適的環境和細緻的服務。

台北西門町意舍酒店位在西門町商圈中，距離捷運站步行約5分鐘，緊鄰電影街與dondon donki唐吉訶德日式賣場，不論是餐飲或是生活採買皆十分便利。入住期間顧客可免費享用自助洗衣房內的洗衣機、烘乾機、洗滌劑和柔軟劑，酒店更貼心提供電壓轉換器、電玩遊戲與瑜伽墊等設備，顧客只需攜帶個人用品即可入住。酒店亦有合作停車場優惠，平日停車費每日上限180元，假日停車費每日上限280元。