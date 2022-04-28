面對疫後生技商機，各事件驅動股價效益題材齊放，儘管市場波動較大，但頻繁輪動同時代表機會仍存，觀察世界各大醫療產業的技術不斷創新，生物藥、細胞治療、mRNA及基因療法正在改變醫療的遊戲規則，人類的健康品質要求提升，讓生物技術扮演著重要的角色，應用領域也相當廣泛，癌症、再生醫療，甚至是極富話題性的新冠肺炎疫情研究，都還有尚未被滿足，即醫療剛性需求帶動，生技投資可望成為防禦投資主流。

富蘭克林華美生技基金擬任經理人劉翠玲表示，隨著疫情逐漸趨緩，股市有逐漸回穩，生技醫療基金的績效皆有不俗的表現。根據各國醫療支出GDP的佔比顯示，過去十年來因著人口老化的趨勢，高品質的醫療服務日益精進，預估未來十年全球65歲的人口會超過各國人口的兩成以上，產業利多下，投入其中的資金累積，勢必可為接下來的股市環境及商機議題，帶起連動的股價效益。

劉翠玲指出，今年FDA新藥核准速度相當積極，新創生技IPO及併購熱絡，相關臨床成果不間斷，即便於疫情最嚴重的2020年仍提升8％，質量快速成長，醫療生技不再只是傳統產業，政策面的助推下，生技股潛力無限，也是投資人可擇優長期佈局的好時機。

看準進場投資去處，同步受惠經濟重啟及政策面的支持，富蘭克林華美生技基金將於5月9日展開募集，期引領下一波生技行情，帶動每一次的關鍵技術創新趨勢，提供跨國投資股票型基金，採新台幣、美元、人民幣、南非幣多元計價，並提供後收N級別，與銀行通路強強聯手，盼能提高此檔基金觸及廣度，並增加投資買氣。

富蘭克林華美生技基金看準全球經濟復甦，戰爭及疫情影響持續淡化，股市快速反應聯準會升息，保守展望可提供獲利上修契機，以三大重點打造新商品選擇。劉翠玲強調，重點一是「逢低進場勝率高」，生技股評價跌至一倍標準差後進場，一年後多有不錯表現。從生技股評價面平均本益比觀察，目前已接近低於長期均值一倍標準差的低位水準，跟據過往經驗分析，當八成以上NBI成分股皆跌破年線時，適宜逢低進場，一年後多有不錯表現。參考小型及大型生技股股價指數及累計資金流向，機構法人正積極尋找逢回買進的機會，運用手中聰明錢。

重點二是「波段題材年年有」，投資話題帶動風向，可望再造生技股行情，上半年度陸續有多場世界級重要的醫學年會將登場，歷史經驗效應加持，第二至第三季生技股表現機會大幅增加；搭上知名生技製藥業收購案，也有機會撿到鑽石。以2021年Jazz Pharma收購GW Pharma為例，當時Jazz Pharma以72億美元成功收購GW製藥，併購方當日股價漲幅高達45％，此可做為操作小型股成功的精彩案例。

因此，在生技股多頭期的選擇上，除醫學年會可往增添題材話題優勢，小型股爆發力也比大型股來得驚人，股漲機會也更多。生技基金中長期的表現不看淡，將評價面便宜及將部分資金轉向生技價值股，作為風險分散配置，也增加投資效益，日後皆有望持續上升。

重點三是「長線投資不吃虧」，掌握生技股穩定成長趨勢，根據資料顯示，過去20年來，生技指數成長幅度更勝科技股，NBI生技指數則高達831％，產業成長趨勢鮮明，平均報酬率從1％穩定成長至30％（投入時間約為1個月到2年期間），在生技產業中，抱得越久，表現越佳，贏面也越大，適合長期或定期定額的投資方式。

參考NBI生技指數於1994～2021年間的漲幅，生技產業挺過三輪股市循環，分別是網路革命到網路泡沫結束、新興市場大漲至次貸暴風結束、最後即至現今，表現更超越大盤趨勢，在技術發展及獲利空間都不斷成長，應對不同市態，表現皆穩健，呼應富蘭克林華美生技基金長線投資不吃虧的預測。

劉翠玲認為，疫情期間許多公司在推出新藥及臨床試驗時遇到阻礙，但隨著疫苗接種已使各地區逐漸重新開放，相關業務將恢復正常。中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健且有強化產品線來帶動成長的需求，預期透過併購動能驅動生技股表現；最後對生技產業的大量創新及技術進步感到振奮，看好基因療法和基因編輯、免疫腫瘤和精準腫瘤領域，也對用來解決醫療需求未被滿足的疾病，包括阿茲海默症、自體免疫疾病的整體產業成長盼找到機會。

劉翠玲解釋，該基金最大特色，是委由海外投資顧問集團合作，透過團隊中各式專家建議，不論在研究資訊或市場情報分析上，都能有效協助並提供精準的投資建議。基金配置選擇大小型股、著墨技術較高的疾病及技術領域，其中因mRNA疫苗技術一戰成名的莫德納和生技製藥業的巨人吉利德科學，則是重點觀察公司，在大中小型股彈性配置，讓基本面及題材面皆能把握，滿足投資人雙重需求，更採取由下而上的選股策略，發展潛力、技術領先且臨床數據及市場發展策略良好的個股進行投資，預估可在生技後市展現投資豐碩戰果。