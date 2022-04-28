俗話說「一種米養百種人」，每個人的個性截然不同，有些人做事直來直往，但有些人卻喜歡拐彎抹角，還有的人是表裡不一，說出來的話與行動完全不同，總是讓人摸不著頭緒。日本網站「愛カツ」近日以生肖進行分析，曝光12生肖男性的「雙重人格」指數，其中以生肖虎、龍、羊位居前三名。

▍生肖鼠：75％

生肖鼠男個性細膩，對於花錢非常謹慎，在金錢觀上有雙重標準，他們平常連一、兩塊都要省，甚至為了省錢而購買優惠券，但有時太過執著省小錢，導致他們花更多的錢去消費，有時甚至會一口氣釋放壓力，購買昂貴的物品。

▍生肖牛：30％

生肖牛男個性溫柔，而且不容易生氣，但若被碰觸到底線，他們就會瞬間爆炸，甚至久久無法消氣，讓人誤以為他們有雙重性格，但想要惹怒生肖牛並不容易，因此他們若是發脾氣，可說是非常難得。

▍生肖虎：90％

生肖虎男有嚴重的雙重性格，他們個性細膩，同時又很大膽且敢衝，一下子就會立下遠大目標，但一遇到挫折時，他們就會非常失落，失去自信裹足不前，甚至還會躲起來不想面對，情緒大起大落，但重拾好心情就會重新出發。

▍生肖兔：50％

生肖兔男個性親和，而且非常善於聊天，因此很受女性歡迎，不過對於異性很偏心，他們會毫不掩飾地對自己在意的人做出特別待遇。

▍生肖龍：80％

生肖龍男通常都很英俊，舉手投足間散發男人氣概，給人個性成熟的印象，但他們其實擁有強烈的獨佔慾，雖然平時看不出來，但可以透過社群軟體發現，一旦與生肖龍男成為朋友，他們就會一天到晚傳訊息給對方，對於女友也是如此，甚至還會想控制伴侶的交友圈。

▍生肖蛇：70％

生肖蛇男做事謹慎，但心機卻很重，他們做任何事都是為了自己的利益，不過碰到心上人，生肖蛇男就會變得不一樣，願意為愛人付出一切，與原本的形象差很大，給人極大的反差感。

▍生肖馬：10％

生肖馬男個性直來直往，他們不喜歡拐彎抹角的做事，不愛把事情搞得太複雜，想到什麼就做什麼，但也容易因事前準備不足，導致他們經常遭遇失敗。

▍生肖羊：80％

生肖羊男個性看似隨和又冷靜，似乎也不喜歡四處張揚，但他們內心卻非常討厭認輸和妥協，外表的溫柔只是裝出來的，也不敢肆意妄為，想要給人極好的印象，由於壓抑太久，導致他們容易產生心理壓力。

▍生肖猴：50％

生肖猴男聰明又靈巧，他們具有挑戰精神，讓人誤以為他們膽子很大，但生肖猴男其實很膽小，儘管他們總是願意做出嘗試，敢衝敢拚，但遇到挫折時，就會打擊他們的信心，因此半途而廢的狀況也不少。

▍生肖雞：25％

生肖雞男個性冷靜沉著，而且很有毅力、意志堅強，只要訂下目標，他們就會勇往直前，絕不會輕易屈服，做事嚴以律己，個性表裡如一，但有時還是會做出出乎意料的舉動，唯有深入了解他們才會知道。

▍生肖狗：20％

生肖狗男很有責任感，做事認真努力，因此深受朋友與同事信賴，而且他們非常重視情義道德，願意為了幫助他人而燃燒自我，此外，生肖狗男對於公婆也很友善，可說是最佳女婿典範。

▍生肖豬：15％

生肖豬男想法非常直，一旦相信某件事後，他們就不會對此產生懷疑，甚至會毫不猶豫地往前衝，因此擁有雙重個性的指數非常低，雖然個性直來直往，但卻也成為他們的缺點，導致生肖豬男不懂自我反省，有時容易得罪他人。