澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制28日下午召開新聞發布會，針對中國新冠疫苗最新接種情況、尤其是加強免疫接種和60歲以上疫苗接種進展，衛健委疾控局副局長吳良有表示，60歲以上老人新冠疫苗接種速度明顯提升。截至4月27日，60歲以上人口接種覆蓋人數達到2億2691.6萬人，完成全程接種2億1503.7萬人，覆蓋人數和全程接種人數分別占老年人口的85.94％和81.44％。加強免疫接種已完成1億5992萬人。

吳良有介紹，目前，新冠病毒疫苗接種總體進展順利，加強免疫工作正在有序開展，針對60歲以上人群的接種速度也在明顯的提升。

吳良有稱，前期，大陸國家衛健委專門部署，要求各地深入學校、鄉村、養老院等，加大宣傳力度豐富宣傳形式，加強部門協作，幫助大家更加客觀、科學的認知接種疫苗的重要性和必要性。用科學資料，用事實證明，加強新冠病毒疫苗接種是保護生命的重要途徑。

吳良有說，截止4月27日，大陸全國累計報告接種新冠病毒疫苗33億3855.5萬劑次，接種總人次達12億8464.6萬，已完成全程接種12億4941.3萬人，覆蓋人數和全程接種人數分別占大陸總人口的91.12％和88.62％。完成加強免疫接種T1有 4859.6萬人，其中序貫加強免疫接種2955.8萬人。