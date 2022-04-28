夢多疫苗反應已過去，現在又是一條活龍。（夢多提供）

夢多和李沛旭在10幾年前就因拍戲結緣，近年因熱愛健身交情變得更好。夢多回憶起2018年在「IFBB健美職業卡資格賽」看到李沛旭的第一個想法：「我原本以為自己是演藝圈最壯的，看到沛旭整個嚇到，他變得完全不一樣，超壯！超帥！」因此興起想成為專業選手的念頭，於是他常和李沛旭一起訓練，2019年首度參加館長陳之漢舉辦的比賽，有許多健身教練一起競爭，「我的量級40幾個人，我拿到第7名，成績算不錯。」

熱愛健身的日籍男星大谷主水（夢多）耗資600萬主辦的「夢想盃Dream Cup健身大賽」將於6月12日在台大體育館登場，各方好手齊聚，包括男星李沛旭、周孝安以及剛求婚成功的健身教練Petta葛格、吃貨豪豪等知名Youtuber都將出賽，當天活動現場外還有許多和健身、運動商品有關的攤位，要將「夢想盃」打造成健身界的簡單生活節。

夢多和李沛旭10幾年前一起拍戲認識，近年因熱愛健身交情變得更好。夢多回憶李沛旭2018年參加「IFBB健美職業卡資格賽」，原本以為自己是演藝圈最壯的，看到他整個嚇到，「他變得完全不一樣，超壯！超帥！」因此興起想成為專業選手的念頭。

於是他常和李沛旭一起訓練，2019年首度參加比賽，有許多健身教練一起競爭，「我的量級40幾個人，我拿到第7名，成績算不錯」。同年，夢多繼續挑戰IFBB ，對手來自新加坡、伊朗等世界各地，「我一走進後台就想回家，跟他們比，我的身材像沒練一樣，根本是一張紙」，那一次經驗讓他自慚形穢，同時也激起不想輸的鬥志，這幾年他征戰不少比賽，最佳成績是第2名，就差一面金牌。

今年他成為「夢想盃」主辦人，夢多感謝李沛旭的義氣相挺：「他已經3年沒有參賽，而且以前都是去比國外的比較多，為了我的活動，他現在很認真在準備，我很感動。」周孝安則是夢多來台後第一家經紀公司的同門好友，「他跟Gino、吳建豪，是我在演藝圈認識最久的3個人，小時候常玩在一起」。

夢多為了去健身房，上周打第3劑疫苗引發副作用，表示自己已「復活」，雖然想起在冷天中排了4個半小時才打到疫苗、打完一開始沒事還照常工作、到當晚上開始覺得身體怪怪的、第2天飆汗身體痛、第5天喉嚨發炎⋯⋯等過程還是心有餘悸，他仍強調期間做了3次快篩都是陰性，希望外界別再誤會跟謠傳他確診。

來台發展10多年，待人誠懇、熱情的夢多，不論在演藝圈還是健身運動界，人員都想當好，耗資6百萬元的「夢想盃」獲得許多廠商的贊助支持，酒商好友「逵鑫國際」還為他推出限量的夢多聯名紅白酒，因此活動當天除了從早上9時開始，有長達12小時的精彩賽事，場館外還有各式攤位，購票觀眾可以自由進出比賽場館與市集之間。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障