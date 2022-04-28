量測儀器大廠致茂(2360)今（28）日召開電話法說，公司表示量測本業的訂單需求均相當強勁健康，2022年第二、三季營運展望良好，高峰則需視中國大陸封城對運輸物流的影響程度而定。而結束材料代理業務後，整體毛利率有望提升，降低營收減少對獲利影響程度。

致茂集團主要包括致茂本體的量測設備、威光自動化、日茂新材料等3個事業體，首季營收占比為79％、5％、14％。2022年首季合併營收43.98億元、創同期新高。歸屬母公司稅後淨利8.52億元，每股盈餘（EPS）2.03元，則雙創同期次高。

觀察致茂母公司首季營運概況，營收28.67億元，季增18.57％、年增7.54％，但毛利率47.7％低於去年第四季及去年同期的52.5％，營益率22.25％，優於去年第四季18.24％、低於去年同期26.14％。

致茂說明，母公司首季毛利率下滑，主要受到零組件長短料因素，且採購及運輸成本均增加所致，影響毛利率約1.5個百分點。不過，在嚴格控管費用下，使營益率仍較去年第四季回升。

對於中國大陸封城防疫是否影響需求，致茂表示，中國大陸並非公司主要生產據點，目前尚未看到訂單需求出現變化。封城主要影響物流出貨，墊高相關營運成本，預期狀況可望逐步改善，若排除此因素影響，母公司毛利率有望回升至50～51％。

展望後市，致茂表示量測本業的半導體及Photonics測試設備、一站式解決方案需求均相當強勁健康，目前訂單排程已至第三季，第二、三季營運展望良好，惟因中國大陸封城影響物流，目前尚無法確認營運高峰會落於何季。

此外，致茂基於專注量測本業考量而結束材料代理業務，日茂新材料本季起將不再納入營收，將使合併營收出現缺口。不過，由於材料代理業務的毛利率較低，排除後有助整體毛利率回升，法人預估有望提升1～2個百分點，降低因營收減少對獲利的造成程度。

致茂指出，受惠5G相關及高速運算（HPC）晶片應用等測試需求，帶動系統級測試（SLT）設備、CMOS影像感測器（CIS）、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）、飛時測距（ToF）測試及無線射頻（RF）測試等設備需求持續強勁，預期半導體及測試解決方案將持續大幅成長。

同時，受惠電動車產業大趨勢發展，致茂看好一站式解決方案（Turnkey Solutions）今年營收將重返過往高點。而電力電子相關的量測及自動化檢測設備，則將持續聚焦於綠能科技，包括電動車、儲能設備、智慧電網及5G／伺服器等相關產業的電力電子測試需求。