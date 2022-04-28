大陸智慧型手機市場需求疲弱，致使穩懋(3105)第2季營運蒙塵，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，俄烏戰爭加深通膨力道及大陸地區封控，導致整體需求疲弱，目前透明度沒有很高，還沒看到第3季明確狀況，但預期還是保守看待。

穩懋今天舉行線上法說會，俄烏戰爭加深通膨力道及大陸地區封控，衝擊整體市場需求，讓原已疲弱的智慧型手機市場寒風刺骨，穩懋第2季營運展望也趨於保守。

陳舜平表示，大陸智慧型手機庫存問題從第1季後半段到第2季看起來影響非常大，大陸疫情不是很明朗，大都市有封城動作，對民生消費造成很大影響，整體需求疲弱，目前來看，第2季大陸智慧型手機市場面臨下行，庫存持續調整是無庸置疑的，第3季也還看不清楚，PA在庫存調整程度及時間看起來再嚴重一點，由於大陸PA設計公司佔我們PA客戶約30%到40%，雖然第3季還沒看到明確狀況，基本上還是保守看待。

穩懋今年第1季合併營收為55.97億元，季減22%，年減7%，營業毛利為17.14億元，季減41%，年減15%，在產能利用率下滑下，單季合併毛利率為30.6%，季減9.9個百分點，年減2.9個百分點，營業淨利為9.16億元，季減54%，年減23%，營業淨利率16.4%，季減11.4個百分點，年減3.5個百分點，單季稅後盈餘為7.86億元，季減53%，年減28%，單季每股盈餘為2.08元。

陳舜平表示，第一季產品組合中，3D感測的需求在經過去年第三、四季的新品備貨旺季之後，如之前預期的進入淡季，是季減最為明顯的產品。其次是以中國智慧型手機為主的Cellular PA及Wi-Fi PA，都受到終端庫存過高的影響，營收自高點滑落；最毛利較佳的基礎建設及衛星相關出貨則是下滑幅度不若手機相關應用的明顯。

受到大陸智慧型手機庫存調整影響，穩懋預估，今年第2季合併營收將較第1季下滑high-single digit百分比(約6%到9%)，單季毛利率預計約為high-twenties(26%到29%)至low-thirties(31%到34%)水準，陳舜平表示，由於營收下滑，預期第2季產能利用率將較第1季70%差一點，至於差多少要看實際出貨及投片狀況。

就各產品來看，第2季表現最好是基地台產品，與第1季不會相差太多，3D感測亦無太大變化，WiFi與第1季差不多，Cellular PA則是主要下滑的產品。

陳舜平表示，雖然近期產業遭遇亂流，造成短期需求透明度不高，但是我們對於產業中長期的成長動能看法不變，尤其是5G在智慧型手機的持續滲透及5G基礎建設含低軌衛星的發展，Wi-Fi 6/6E到Wi-Fi7的演進，以及日益吃重的光通訊、光感測業務等等的長期需求之下，穩懋的南科路竹廠建廠工程預計2~3年後加入量產進度不變，至於短期去瓶頸化的產能擴充則採動態調整因應產業變動，預期年底前2000片新增產能將到位。

穩懋預估，今年資本支出約120億元，折舊費用將較去年增加10%到20%。