國民黨今日召開「防疫監督平台：防疫政策亂象多，年輕父母有話說」記者會，痛批在蔡政府得防疫新模式下三大缺失「缺疫苗、缺快篩、難請假」，造成教育部停課標準及快篩缺乏問題叢生、加上新的居隔3＋4規定，導致所有學校、家長、甚至連補教業者都手忙腳亂。

國民黨文傳會副主委林家興指出，國民黨提出三大主張「缺疫苗、缺快篩、難請假」，盡快採買幼兒用BNT疫苗並給具體時程，快篩實名制第一天上路，健保系統大當機，優先充足供應快篩試劑給學校撥用，應頒布家長專用防疫指引，並推動有薪照護假。

林家興指出，政府防疫政策實務上有很多問題，目前兒童施打疫苗的相關資訊透明度不足， 家長們沒有得到給兒童專用清楚的防疫指引，造成家長非常大的困擾。中央及地方醫療量能有限，衛生局電話接到手軟，家長打1922、衛生所電話都無法接聽，在全台灣各縣市都是普遍的情況。

林家興表示，最嚴重的是很多家長反映，當他們想請防疫照顧假時，公司有時不願意准假，學童確診、臨時停課影響家長上班，已經嚴重影響台灣經濟層面運轉，中央將所有責任丟給地方，非常不負責。

前文傳會主委、桃園議員擬參選人凌濤表示，指揮官陳時中所謂的「自主應變」，到本土疫情破萬例而「自求多福」，讓家長們是感到既憤怒又憂心，12歲以下的孩子未打疫苗，儘管宣導輕症比例偏高，相信誰也不願承受自己是那萬中選一的傷痛，呼籲停課、線上教學、快篩及確診指引有效積極通知，負起責任，制定大家可以遵循的標準，不能不敢任事，讓家長每天處於焦慮跟恐慌。

國民黨副發言人周羿希強調，快篩試劑今天實名制上路，一早藥局門外大排長龍，上班族的家長沒有時間購買，要家長怎麼安心？ 目前防疫相關單位動作慢，家長無法及時得知消息，甚至已經解除自主隔離才收到通知。政府應該要有相關配套措施，居家照護是目前最重要的事，應該要積極改進，別再讓家長無所適從。