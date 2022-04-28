近年來，全球吹起ESG永續風，ESG概念投資成為市場顯學。根據統計，2021年，全球已發行且涵蓋ESG主題的基金吸金超過4,000億美元。法人指出，ESG投資概念發展迅速，也越來越受到投資人青睞。由於ESG投資篩選重視投資價值、有積極作為且長期財務表現獲利的企業，不同於過去金融分析和投資評估的方式，透過多重資產策略更能為投資者提供潛在成長機遇。

據理柏統計，2021年全球ESG股票型基金吸金3,030億美元，較2020年成長55％，整體資產規模已占全球基金資產規模的14％、1/8；同一期間的ESG債券型基金吸金620億美元，較2020年增加近40億美元。

中國信託ESG碳商機多重資產基金經理人張正鼎指出，觀察ESG評分前段班的公司，股價也表現亮眼，根據Sustainalytics ESG評等，將分數前25％績效扣除分數後25％績效，可以發現ESG高分群的美國企業在2014年至2021年累積超額報酬近20％，且市場給予ESG股票估值也持續提升。

張正鼎認為，發展ESG已是不少公司的當務之急，美國電子設計自動化工具與半導體IP領先供應商益華電腦（Cadence）積極減碳，其營運及用電在2021年相較2019年顯著減碳32％，以2022年第一季的財報來看，營收年增22.6％至9.02億美元。

合庫環境及社會責任多重資產基金研究團隊表示，ESG浪潮席捲全球，不侷限再氣候、暖化等環境議題，而是全面性的包括社會及公司治理都將是未來投資關注的焦點，在產業部份，像是金融、電子、服務業等指標企業都開始導入ESG評估流程，降低企業營運風險也提升競爭力。

合庫投信強調，已有許多國際級指標企業開始帶頭採取行動，以微軟為例，公司在2020年歐盟頒布「綠色新政」時，就宣示要再2030年落實「負碳排放」，2050年要實現碳中和。零售業龍頭沃爾瑪Walmart也宣布將在2030年減少供應鏈10億噸累計碳排量，蘋果則是要求所有供應鏈廠商都要採用綠能源，全球目標相當一致。

而根據歐洲能源智庫的最新報告指出，為了將全球溫度上升控制在1.5度之內，電力產業必須完全地去碳化，因此在再生能源的發展備受重視，預期到2030年風力跟太陽能的發電量每年將有高達20％的成長率，相關再生能源產業商機無限。