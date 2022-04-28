美國總統拜登將於下月20至24日出訪南韓及日本，推動印太戰略，亦會與日本、澳洲及印度領袖舉行四方安全對話，尋求加強合作，圍堵中國大陸。

在北京，陸外交部發言人汪文斌今表示，中方一貫認為，國與國之間的合作及地區倡議應順應大勢、合乎民心，應有利於促進地區和平穩定與繁榮，而不是搞封閉排他的小圈子，損害地區國家互信與合作，美日印澳四邊機制充斥陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心。