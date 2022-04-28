拜登下月展開四方安全對話 陸外交部：冷戰思維不得人心 16:382022/04/28 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部發言人汪文斌。（陸外交部） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登將於下月20至24日出訪南韓及日本，推動印太戰略，亦會與日本、澳洲及印度領袖舉行四方安全對話，尋求加強合作，圍堵中國大陸。 在北京，陸外交部發言人汪文斌今表示，中方一貫認為，國與國之間的合作及地區倡議應順應大勢、合乎民心，應有利於促進地區和平穩定與繁榮，而不是搞封閉排他的小圈子，損害地區國家互信與合作，美日印澳四邊機制充斥陳舊、過時的冷戰零和思維，軍事對抗色彩濃厚，有違時代潮流，注定不得人心。 拜登5月訪韓日重申對印太承諾 陸外交部：應促進地區和平穩定 伊朗總統萊希會見魏鳳和：盼加強軍事領域在內全方位合作 #地區 #拜登 #四方安全對話 #不得人心 #合作 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立陶宛外長訪印度 連結歐洲和印太區域安全合作 09:452022/04/28 國際 謝師長助克服口吃 拜登：勿讓教師成文化戰目標 12:462022/04/28 國際 東北風減弱擴散變差 空氣品質普通至良好 11:522022/04/28 生活 陸「五一」鐵路預計發送旅客3200萬人次 呈低位運行 15:092022/04/28 兩岸 微博即日起強制顯示IP地區 陸網友：感覺像裸奔 16:162022/04/28 兩岸 岸田文雄4／29起出訪 赴英與東南亞泰越等5國 12:472022/04/28 國際 陸外交部副部長：中索安全合作公開透明 不針對協力廠商 12:282022/04/28 兩岸 廈門聯芯股權 3年內買回 04:102022/04/28 財經要聞 大疆無人機 暫停所有俄、烏業務 04:102022/04/28 話題觀察 挺烏克蘭 白宮：拜登28日將發表談話 09:412022/04/28 國際 俄烏戰爭再不解決 「高盛集團前副總裁」曝6字神預言 12:482022/04/28 政治 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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