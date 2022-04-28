沒有俄羅斯能源，歐盟能活嗎？

最新研究發現，即便國際社會祭出制裁，但受到能源價格飆漲，俄軍入侵烏克蘭的過去2個月來，俄羅斯的化石燃料收益仍暴增2倍，其中德國是最大貢獻國，另外義大利及荷蘭也擠進前5名，整體來看作為烏克蘭盟友的歐盟，貢獻達71%。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、德國之聲報導，獨立調查機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）28日公布最新報告，顯示自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的過去2個月以來，俄羅斯在出口石油、天然氣、煤炭等獲得的收益仍暴增2倍，達630億歐元（約新台幣1.96兆元）。

BREAKING: Our new research tracked the flows of EUR63 billion worth of fossil fuels from Russia in the first two months of the brutal invasion of Ukraine, revealing the largest importers. It’s time to stop supporting Putin’s war crimes. 🧵 pic.twitter.com/qjZN5wEIYz — Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) April 28, 2022

報告指出，儘管俄羅斯因為開戰、國際制裁，能源出口量大減，但受惠於作為主要能源生產大國，供應降低導致價格飆漲，因此抵銷了制裁的負面影響。數據顯示和1、2月相比，俄羅斯的原油出口在4月前3周下滑了30%。

值得注意的是，對俄羅斯能源收益貢獻最大的國家是德國，過去兩個月來一共支付91億歐元（約新台幣2833億元），其次是義大利，貢獻69億歐元（約新台幣2148億元），第三名為中國大陸，佔67億歐元（約新台幣2086億元），第四名為荷蘭的56億歐元（約新台幣1744億元），第五名為土耳其的41億歐元（約新台幣1277億元），第六名為法國的38億歐元（約新台幣1183億元）。

Germany was by far the largest importer of oil, gas and coal from Russia, totaling EUR 9.1 bln, followed by Italy (EUR 6.9 bln), China (EUR 6.7 bln), the Netherlands (EUR 5.6 bln), Turkey (EUR 4.1 bln) and France (EUR 3.8 bln) pic.twitter.com/y4JJZJkjGy — Centre for Research on Energy and Clean Air (@CREACleanAir) April 28, 2022

報告一共列出20國，其中作為烏克蘭堅實盟友的歐盟，貢獻佔整體的71%。

德國在過去2個月成為俄羅斯能源最大進口國的消息再度引人側目，德國因為過度倚賴俄羅斯原油及天然氣飽受批評，柏林政府不斷重申，中止對俄羅斯石油的依賴將是優先目標。

這份報告指出，燃料出口是促進俄羅斯軍事集結及殘暴侵犯烏克蘭的關鍵動力，呼籲各國政府及企業完全停止進口俄國能源。