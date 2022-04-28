最新研究發現，即便國際社會祭出制裁，但受到能源價格飆漲，俄軍入侵烏克蘭的過去2個月來，俄羅斯的化石燃料收益仍暴增2倍，其中德國是最大貢獻國，另外義大利及荷蘭也擠進前5名，整體來看作為烏克蘭盟友的歐盟，貢獻達71%。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、德國之聲報導，獨立調查機構「能源與清潔空氣研究中心」（Centre for Research on Energy and Clean Air，CREA）28日公布最新報告，顯示自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭的過去2個月以來，俄羅斯在出口石油、天然氣、煤炭等獲得的收益仍暴增2倍，達630億歐元（約新台幣1.96兆元）。
報告指出，儘管俄羅斯因為開戰、國際制裁，能源出口量大減，但受惠於作為主要能源生產大國，供應降低導致價格飆漲，因此抵銷了制裁的負面影響。數據顯示和1、2月相比，俄羅斯的原油出口在4月前3周下滑了30%。
值得注意的是，對俄羅斯能源收益貢獻最大的國家是德國，過去兩個月來一共支付91億歐元（約新台幣2833億元），其次是義大利，貢獻69億歐元（約新台幣2148億元），第三名為中國大陸，佔67億歐元（約新台幣2086億元），第四名為荷蘭的56億歐元（約新台幣1744億元），第五名為土耳其的41億歐元（約新台幣1277億元），第六名為法國的38億歐元（約新台幣1183億元）。
報告一共列出20國，其中作為烏克蘭堅實盟友的歐盟，貢獻佔整體的71%。
德國在過去2個月成為俄羅斯能源最大進口國的消息再度引人側目，德國因為過度倚賴俄羅斯原油及天然氣飽受批評，柏林政府不斷重申，中止對俄羅斯石油的依賴將是優先目標。
這份報告指出，燃料出口是促進俄羅斯軍事集結及殘暴侵犯烏克蘭的關鍵動力，呼籲各國政府及企業完全停止進口俄國能源。
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